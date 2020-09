Cronaca 524

Ragazzo picchiato a San Cataldo e finito in ospedale: individuato l'aggressore

Sarebbe anche lui un minorenne. I carabinieri hanno visionato le telecamere di videosorveglianza

Rita Cinardi

10 Settembre 2020 10:23

Sarebbe stato identificato dai carabinieri l’aggressore del giovane 17enne picchiato lunedì sera, intorno alle 20, nelle vicinanze del piazzale degli Eroi. A sferrare i colpi sarebbe stato un solo ragazzo anche lui minorenne. I carabinieri, hanno visionato le telecamere di videosorveglianza, risalendo all'identità del giovane. Continuano le indagini per capire dinamica e motivi dell'aggressione. Il giovane 17enne aggredito, finito in ospedale e dimesso con 5 giorni di prognosi, il giorno dopo si era recato in caserma con i genitori per sporgere denuncia.

