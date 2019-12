Sport 723

Ragazzo morto in un incidente stradale, era nella squadra che oggi avrebbe dovuto giocare contro la Nissa

Salvatore Palazzolo, 21 anni, è morto ieri in un incidente stradale. Giocava con la Partinicaudace. La partita contro la Nissa è stata rinviata

01 Dicembre 2019 16:26

E' stata rinviata a data da destinarsi la partita che si sarebbe dovuta disputare oggi alle 17.30 tra la Nissa Fc e la Partinicaudace. Quest'ultima squadra è stata colpita da un terribile lutto. Ieri sera è morto in un incidente stradale il calciatore Salvatore Palazzolo di 21 anni. La società nissena porge ai familiari le più sentite condoglianze per questa terribile perdita che lascia tutti senza parole. Salvatore Palazzolo, ieri era a Partinico in sella alla propria moto, improvvisamente è caduto ed è morto. Il giovane si trovava in via Giacomo Matteotti quando, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo cadendo violentemente sull’asfalto.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato Palazzolo in ambulanza del 118 in ospedale dove è deceduto poco dopo l’arrivo. Sul posto sono giunti i carabinieri per tutti i rilievi del caso.



