Ragazzo gelese arrestato in Egitto telefona alla mamma: "Sto bene, attendo di essere rilasciato"

Calogero Nicolas Valenza ha telefonato alla sua famiglia a Gela per comunicare che sta per tornare in Italia

Redazione

26 Agosto 2020 18:14

"Mamma sto bene. State tranquilli. Aspetto che il magistrato firmi il mio rilascio e poi prendo l’aereo e torno in Italia”. Queste le prime parole comunicate alla propria famiglia dopo tre giorni di silenzio da Calogero Nicolas Valenza, il PR gelese di 27 anni, fermato dalla polizia egiziana, appena giunto all’aeroporto del Cairo, perché indagato nell’ambito di una indagine per traffico internazionale di droga. Il giovane, che vive e lavora a Barcellona da 4 anni, era partito domenica scorsa per l’Egitto dove avrebbe dovuto incontrarsi con una cara amica che lo avrebbe ospitato. Ma il nome di Nicolas era stato trovato nelle carte e collegato dalla magistratura egiziana a quello di quattro altri stranieri (due spagnoli, un polacco e un altro italiano) bloccati e arrestati alcune settimane fa per traffico di droga proprio all’aeroporto della capitale africana. Il fermo di Nicolas per accertamenti era diventato un fatto inevitabile secondo le leggi egiziane. Smentito il presunto possesso e il conseguente sequestro di droga. Queste concitate ore di attesa e di preoccupazione della famiglia, che ha attivato la Farnesina, l’ambasciata italiana al Cairo con gli avvocati locali di fiducia e Amnesty International per la difesa dei diritti umani, hanno consentito che venisse confermata la assoluta estraneità ai fatti di Nicolas Valenza. Così nel primo pomeriggio, dopo essere stato interrogato dal magistrato inquirente, il giovane gelese è stato trasferito in un ufficio di polizia da dove, con il tlefono dell’avvocato dell’ambasciata italiana, ha chiamato la sua famiglia. Si attende ora la firma del rilascio e la restituzione di documenti e bagagli per far ritorno a casa e dichiarare chiusa questa terribile avventura sulla quale aleggiavano i fantasmi di altre drammatiche esperienze recenti.

