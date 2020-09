Cronaca 451

Ragazzo di Mazzarino grave dopo un incidente in moto: sarà trasferito a Catania

I carabinieri hanno acquisito gli atti e sequestrato i mezzi, e adesso dovranno ricostruire l'esatta dinamica

Rita Cinardi

25 Settembre 2020 19:24

E' in gravi condizioni e sarà trasferito a Catania un giovane mazzarinese di 17 anni rimasto vittima martedì sera di un brutto incidente. Il giovanissimo era a bordo di una moto quando, nelle vicinanze del cimitero di Mazzarino, è avvenuto lo scontro frontale con un'auto che procedeva dalla direzione opposta. A bordo dell'autovettura viaggiava una coppia insieme a un bimbo. I due hanno subito prestato soccorso al ragazzo le cui condizioni sono apparse subito gravi. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Mazzarino per poi essere trasferito a Caltanissetta per il brutto trauma riportato. Adesso è stato disposto il trasferimento a Catania dove potrà cominciare un percorso di riabilitazione. Intanto i carabinieri hanno acquisito gli atti e sequestrato i mezzi, e adesso dovranno ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

