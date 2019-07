Attualita 2906

Ragazzo autistico consegue il diploma all'Alberghiero di Caltanissetta. I genitori: "Fieri di nostro figlio"

Giuseppe e Rosalinda, genitori di Davide, esprimono tutta la loro gioia e ringraziano chi in questi anni ha sostenuto il figlio

Redazione

01 Luglio 2019 16:44

Data storica, inizio di un cambio epocale per Davide La Marca, 21 anni, e fine del proprio percorso scolastico durato 18 anni a partire dalla scuola dell’infanzia per giungere al tanto sospirato diploma di scuola superiore: Ist. Alb. “sen. A. Di Rocco”.A scrivere e ad esprimere soddisfazione sono i genitori di Davide, Giuseppe e Rosalinda. "Come genitori siamo fieri di Davide, grati a Dio per la sua esistenza e grati alle tante persone che hanno attraversato la sua strada. Vogliamo ricordare: D.S. e insegnanti di sostegno che hanno preso in carico via via in questi anni un bambino affetto da AUTISMO, “un caso grave” di 3 anni allora, e un giovane maturando con discrete autonomie oggi. Come non ricordare l’ins. Silvana Fonte per es… preziosissima maestra della scuola primaria,in un momento in cui la scuola sempre più “bastonata” dal governo per i tanti motivi che sappiamo tutti, e lo sanno particolarmente i genitori di figli con disabilita, vogliamo esprimere la nostra soddisfazione e gratitudine per il lavoro svolto dall’impagabile insegnante di sostegno del nostro Davide, la prof.ssa Alessandra Amico, nonché di tutte le figure di cui Davide è stato circondato in questi anni: l’ ass. IGIENICO PERSONALE Giovanna Castelli, l’ ass. all’ AUTONOMIA E COMUNICAZIONE Nicoletta scalzo, il personale ATA e tutti i compagni di scuola che lo hanno accolto e trattato come uno di loro.

Vogliamo infine ringraziare il dott. Bruno Lupica e la dott.ssa Giusy Terranova, entrambi dirigenti dell’ IST. ALBERGHIERO che hanno accolto e sostenuto Davide anche in momenti molto “difficili” della sua crescita scolastica e personale.

Per Davide ora si apre un altro scenario, purtroppo dalle previsioni non rosee, essendo il nostro territorio totalmente sprovvisto di risorse/strutture pubbliche che possano accogliere nostro figlio. Esiste in verità un centro diurno che Davide frequenta da tempo con enorme piacere e profitto, ed è anche grazie alle autonomie e abilità acquisite presso il Centro Per/Correre di Roccella se Davide oggiè giunto a questo traguardo…

Certo sarebbe tutto molto più semplice e meno gravoso per la famiglia se tale centro operasse in convenzione e non totalmente a carico degli utenti.

Certi che si aprirà una strada in tal senso, esprimiamo ad oggi solo una grandissima soddisfazione ed orgoglio.





