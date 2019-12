Attualita 641

Preso in giro dai compagni prende il treno a Torino per raggiungere i nonni che vivono a Gela: ragazzino bloccato a Genova

Il 15enne è stato notato a bordo di un treno ed è stato bloccato da un controllore alla stazione di Genova Principe

Redazione

09 Dicembre 2019 17:06

I compagni di classe lo prendevano in giro e lui ha pensato di mollare tutto e raggiungere i nonni che vivono a Gela. Un ragazzo di 15 anni da Settimo Torinese ha raggiunto Torino, è salito su un treno diretto al sud ma è stato bloccato da un controllore. Il ragazzo ha dovuto ammettere di non avere il biglietto e di viaggiare da solo. Il controllore ha avvisato la Polfer e fatto scendere il giovane fuggiasco alla stazione di Genova Principe. Qui gli agenti hanno ascoltato la sua storia ed avvisato i genitori, che sono partiti da Torino per recuperare a Genova il figlio.

