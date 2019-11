Cronaca 646

Ragazzino minaccia il suicidio per una delusione d'amore, la mamma riesce a fargli cambiare idea

E' successo a Palermo dove un ragazzino, disabile, avrebbe comunicato alla mamma la sua scelta di farla finita

11 Novembre 2019 16:30

Una delusione d'amore per qualche minuto ha rischiato di trasformarsi in tragedia e ha mandato in subbuglio non solo una famiglia ma un quartiere. E' quello che è successo oggi pomeriggio nella zona di viale Strasburgo, quando un giovanissimo, un disabile, avrebbe detto alla madre di volersi suicidare a causa di una cocente delusione d'amore.Subito il genitore, ovviamente preoccupatissima, ha cercato di far cambiare idea al figlio e nel frattempo ha avvertito la polizia, che è arrivata sul posto insieme ad un'ambulanza del 118. Una volta arrivati, però, pare che il giovane avesse, per il sollievo di tutto, desistito da ogni proposito di farsi del male, ma nonostante tutto è stato tranquillizzato anche dagli agenti e dai soccorritori, impegnati anche a dar forza alla madre, che ha passato dei bruttissimi momenti.



