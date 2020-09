I Romanzi di Vincenzo Bonasera

Attualita 252

Ragazzi, siate vincenti e non perdenti, allontanate chi vi serpeggia attorno ... dal romanzo "Ritorno in Sicilia"

Ottavo appuntamento con uno dei brani dei nove romanzi di Vincenzo Bonasera, il farmacista scrittore nisseno che ci regala ogni giorno un pezzo di sé

Redazione

08 Settembre 2020 08:59

“ Ragazzi… che vi vedo in certe condizioni… il cuore mi si stringe per voi… vi voglio bene. Avete davanti una vita e un mondo che possono ancora essere vostri, non permettete che altri vi rubino quello che vi appartiene, che sta dentro di voi… perché è bellissimo, meraviglioso. Una sostanza chimica ci annulla, ci trasforma, ci stordisce e senza che ce ne accorgiamo ci toglie la personalità. Si cade nella effimera illusione di diventare superiori agli altri e di dare maggiore vigoria a se stessi, anche se per quindici minuti, per un’ora. Illusione sciagurata! Malvagia illusione! Ragazzi, siate vincenti e non perdenti! Allontanate con sprezzo chi subdolamente vi serpeggia attorno, non fate il loro gioco, non diventatene vittima, neanche per una sola volta, per provare. Non cadete nella trappola”. ( dal romanzo: “Ritorno in Sicilia” – 2018 )



“ Ragazzi… che vi vedo in certe condizioni… il cuore mi si stringe per voi… vi voglio bene. Avete davanti una vita e un mondo che possono ancora essere vostri, non permettete che altri vi rubino quello che vi appartiene, che sta dentro di voi… perché è bellissimo, meraviglioso. Una sostanza chimica ci annulla, ci trasforma, ci stordisce e senza che ce ne accorgiamo ci toglie la personalità. Si cade nella effimera illusione di diventare superiori agli altri e di dare maggiore vigoria a se stessi, anche se per quindici minuti, per un’ora. Illusione sciagurata! Malvagia illusione! Ragazzi, siate vincenti e non perdenti! Allontanate con sprezzo chi subdolamente vi serpeggia attorno, non fate il loro gioco, non diventatene vittima, neanche per una sola volta, per provare. Non cadete nella trappola”. ( dal romanzo: “Ritorno in Sicilia” – 2018 )



L'università italiana riparte con un sistema misto: alcuni seguiranno le lezioni da casa, altri in presenza

News Successiva Ordine Medici Caltanissetta, dal 12 al 14 settembre le votazioni per rinnovo organi istituzionali

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

I Romanzi di Vincenzo Bonasera - Video

Ti potrebbero interessare