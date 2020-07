Cronaca 174

Ragazza scappa dalla quarantena per andare al mare: multa da 533 euro

La 29enne ha violato la misura della quarantena precauzionale impostale da Ulss 9 scaligera di Legnago sino al 19 luglio

Redazione

16 Luglio 2020 07:53

Coronavirus, una ragazza è scappata dalla quarantena in provincia di Verona per andare al mare in provincia di Rovigo e per lei è scattata la multa di 533 euro. Domenica scorsa a Rosolina mare (Rovigo) i militari della locale stazione nel corso di un'attività di controllo in un albergo, hanno comminato una multa di euro 533,33 a un 25enne, residente nel Veronese, nubile, per violazione della misura della quarantena precauzionale impostale da Ulss 9 scaligera di Legnago sino al 19 luglio. In pratica la giovane si era allontanata dalla propria residenza per andare al mare violando l'obbligo di isolamento domiciliare.



