Cronaca 4833

Ragazza rischia di annegare: la salva poliziotto della questura di Caltanissetta

Ad accorgersi della ragazza l’assistente capo della Polizia, della Questura di Caltanissetta Prospero Romano, che con non poche difficoltà è riuscito ad entrare in acqua

Redazione

15 Agosto 2019 10:37

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio, intornoa alle 15.40, nel mare di Maddalusa. Una ragazza si trovava in acqua quando all’improvviso le onde l’hanno trascinata e non riusciva più a fare ritorno a riva.

Ad accorgersi della ragazza l’assistente capo della Polizia, della Questura di Caltanissetta Prospero Romano, che con non poche difficoltà è riuscito ad entrare in acqua, afferrare la ragazza e a riportarla sulla spiaggia.



Allertata la centrale operativa, sul luogo è giunta un’ambulanza del 118 Gise, che ha soccorso la ragazza trasportandola al Pronto soccorso dell’Ospedale di Agrigento per le cure necessarie. (Fonte Grandangoloagrigento.it https://www.grandangoloagrigento.it/agrigento-notizie/maddalusa-si-tuffa-in-acqua-e-non-riesce-a-ritornare-a-riva-ragazza-soccorsa-da-poliziotto)



