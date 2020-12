Cronaca 1687

Ragazza positiva al Covid, arrivava da Torino ed era diretta a Gela dai nonni: con il tampone scongiurato il peggio

La ragazza, una ventenne, ora si trova n isolamento in un Covid hotel a Palermo. Da lunedì i tamponi saranno obbligatori

Redazione

12 Dicembre 2020 15:48

È scesa da un aereo proveniente da Torino. Dovendo andare a casa degli anziani nonni a Gela ha deciso di sottoporsi al tampone in aeroporto ed è risultata positiva al Covid. Ora si trova in isolamento in un Covid hotel. Protagonista una ragazza ventenne. Il tampone ha evitato il peggio.Fino a domenica i tamponi per chi rientra in Sicilia da altre regioni si effettuano su base volontaria. Da lunedì saranno obbligatori. Chiunque arrivi in Sicilia dovrà registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it ed essere in possesso dell’esito negativo del tampone molecolare rino-faringeo effettuato nelle ultime 48 ore.



