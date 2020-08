Cronaca 584

Ragazza di 22 anni morta a Lipari, i familiari occupano l'ospedale: chiedono l'intervento di Musumeci

Ancora da accertare le cause che hanno provocato la morte di Lorenza Famularo. La procura ha aperto un'inchiesta

27 Agosto 2020 15:31

Familiari e amici di Lorenza Famularo, la giovane di 22 anni morta nell'ospedale di Lipari, nella notte tra domenica e lunedì scorsii per cause in fase di accertamento, hanno deciso di 'occupare' simbolicamente l'ingresso dell'ospedale di Lipari per chiedere all'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci una visita nell'isola, la più grande dell'Eolie.

Presenti sul posto il fidanzato di Lorenza, Antonio Marino, il cognato Alessandro La Cava, un amico, Daniele Corrieri, e altre persone si stanno unendo alla protesta. Stamattina sono stati celebrati i funerali della ragazza nella chiesa di Santa Croce, in contrada Pianoconte.

Per la morte della giovane, a seguito della denuncia ai carabinieri da parte dei genitori Giovanni Famularo e Angela Giardina, è scattata una inchiesta della procuradi Barcellona Pozzo di Gotto e l'Asp di Messina ha già avviato un'indagine con una commissione interna e sospeso u n infermiere dell'ospedale.

Anche il servizio 'ispezioni e vigilanza' dell'assessorato regionale alla Salute ha aperto un fascicolo ispettivo, chiedendo entro dieci giorni una relazione sull'assistenza prestata alla paziente dal personale sanitario.

