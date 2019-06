Politica 218

Raddoppio Ss 640, Aiello (Lega): "Sindaco e M5S evitino speculazione politica"

Scontro sulle soluzioni da trovare per salvare i lavori per il raddoppio della Caltanissetta - Agrigento

06 Giugno 2019 16:19

“Lega contraria all’emendamento M5S perché istituiva una tassa per creare un fondo. La soluzione individuata dalla Lega è più seria, verrà inserita nel DL crescita. L’accordo è già stato trovato. Il M5S ed il Sindaco evitino per favore la speculazione politica, fin’ora chi è stato a fianco dei creditori CMC è stato soprattutto l’On. Alessandro Pagano con soluzioni concrete trovate in Consiglio dei Ministri” – così il Consigliere Comunale e Responsabile Provinciale della Lega, Oscar Aiello replica al Sindaco Gambino in merito alla vicenda raddoppio SS640.

