Raccolta rifiuti ancora nel caos a Gela: in tilt l'impianto di compostaggio per conferire la spazzatura

Scende in campo direttamente la dirigente del settore Ambiente e Decoro Urbano, Grazia Cosentino, che invita la Tekra e la Polizia Municipale ad operare in sinergia

Redazione

14 Luglio 2020 20:43

Tolleranza zero per disciplinare la raccolta dei rifiuti a Gela. Ad oggi, infatti, nonostante un chiaro calendario della differenziata, la città si trova sommersa di rifiuti anche a causa di una minoranza di cittadini che si ostina a non differenziare e a non rispettare le regole.Se a questo si aggiunge anche il grave problema tecnico verificatosi nell’ultimo fine settimana, ma ricorrente già da mesi, dovuto alla carenza di impianti di compostaggio cui conferire il rifiuto organico raccolto col sistema “porta a porta”, appare chiaro come non possa essere più possibile tollerare le cattive abitudini di chi abbandona i rifiuti, ovviamente non differenziati, in modo indiscriminato.

Per questo scende in campo direttamente la dirigente del settore Ambiente e Decoro Urbano, ing. Grazia Cosentino, che invita la Tekra e la Polizia Municipale ad operare in sinergia, ognuno con le proprie competenze, affinchè:

1) Il calendario di esposizione delle frazioni merceologiche sia rigorosamente osservato dai cittadini. La Tekra provvederà alla raccolta solo di quanto previsto dal calendario e i sacchi non conformi saranno etichettati da apposito adesivo con la dicitura NON CONFORME e non ritirati.

2) Si organizzi una squadra di vigilanza che, una volta visualizzati i sacchi lasciati su strada con la scritta NON CONFORME, provveda ad emettere la relativa sanzione al trasgressore.

3) Nella giornata del martedì si raccolga solo il “secco residuale” cioè privo di organico, carta, plastica , vetro e metalli.



