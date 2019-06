Attualita 647

Raccolta porta a porta a Caltanissetta. La consegna dei kit anche presso la parrocchia San Marco Evangelista

L'attivazione del nuovo punto di ritiro è stata organizzata grazie alla disponibilità del comitato Balate-Pinzelli

Redazione

29 Giugno 2019 11:06

Al fine di facilitare il ritiro da parte di famiglie e utenti, la consegna dei kit per la raccolta differenziata porta a porta, oltreché nei locali del comitato di quartiere San Luca, avverrà anche presso la parrocchia San Marco Evangelista di via Ferdinando I. Padre Antonio Lovetere, dopo le interlocuzioni avute con l'architetto Giovanni Marchese, responsabile per il Comune dell'esecuzione del servizio e con il presidente del comitato di quartiere Balate Pinzelli, Santo Gatto, ha messo a disposizione un locale a partire dal 29 giugno e fino al 6 luglio. L'attivazione del nuovo punto di ritiro è stata organizzata grazie alla disponibilità del comitato Balate-Pinzelli che gestirà la consegna dei kit con due volontari che opereranno a titolo gratuito, affiancati da un operatore della società Dusty.“I volontari del comitato di quartiere con questo servizio facilitano il rapporto tra amministrazione e cittadini – afferma il sindaco Roberto Gambino -. Per l'efficacia della raccolta differenziata questo tipo di approccio è di fondamentale importanza”.

Gli orari e i giorni di apertura sono i seguenti: Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. Il sabato dalle 9 alle 13. Per il ritiro dei materiali, l’utente dovrà presentarsi munito di tessera sanitaria del titolare dell’utenza e dell’ultima bolletta.



