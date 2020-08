Attualita 100

Raccolta organico, salta a Gela il turno di domani: l'impianto di compostaggio è al limite

L'amministrazione comunale invita la cittadinanza a non esibire il rifiuto organico per la giornata di domani

Redazione

02 Agosto 2020 20:47

Salta a Gela, il 3 agosto, il turno di raccolta dell'organico. La decisione è stata presa perchè l'impianto di compostaggio di contrada Brucazzi ha raggiunto i limiti di conferimento. L'amministrazione comunale invita la cittadinanza a non esibire il rifiuto organico per la giornata di domani. Il Comune si scusa per disagio e auspica che al più presto venga trovata una soluzione.

