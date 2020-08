Attualita 111

Raccolta indumenti usati, a Gela servizio sospeso per tutto il mese di agosto: riprenderà a settembre

La ditta convenzionata, Nuova Alba, riprenderà il primo venerdì di settembre con turni quindicinali in base ad un nuovo calendario che sarà stilato e comunicato alla città

Redazione

06 Agosto 2020 16:00

L'ufficio ambiente del Comune rende noto che per tutto il mese di agosto sarà sospeso il servizio itinerante di raccolta degli indumenti e degli accessori, fissato tutti i venerdì. Molti impianti, infatti, sono chiusi fino a fine mese e non vi si può conferire.La ditta convenzionata, Nuova Alba, riprenderà il primo venerdì di settembre con turni quindicinali in base ad un nuovo calendario che sarà stilato e comunicato alla città. Domani, dunque, niente raccolta.

La raccolta degli indumenti ed accessori, lo ricordiamo, non è facoltativa ma rientra nella differenziata e contribuisce all'importante obiettivo del raggiungimento del 65%, ragion per cui bisogna evitare categoricamente che i cittadini conferiscano gli indumenti presso le proprie abitazioni e che si affidino agli abusivi che distribuiscono piccoli volantini e lasciano manifesti affissi.

Bisogna conferire gli indumenti presso le stazioni mobili appositamente predisposte attraverso la Nuova Alba e se, col tempo, ci si renderà conto che i turni quindicinali non sono sufficienti si tornerà a quelli settimanali.



