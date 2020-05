Eventi 145

Raccolta fondi da destinare ai bambini bisognosi: l'iniziativa è di Federfiori Caltanissetta e San Cataldo

Le somme raccolte presso le attività aderenti all’iniziativa saranno devoluti alle associazioni: La Casa del Sorriso Onlus di Caltanissetta e Un Gesto per un Sorriso Onlus di San Cataldo

Redazione

07 Maggio 2020 20:00

Federfiori Confcommercio della provincia di Caltanissetta, ha organizzato una raccolta fondi da destinare ai bambini bisognosi. Le somme raccolte presso le attività aderenti all’iniziativa saranno devoluti alle associazioni: La Casa del Sorriso Onlus di Caltanissetta e Un Gesto per un Sorriso Onlus di San Cataldo.

La raccolta avverrà presso le seguenti attività:

A Caltanissetta

Fiorilandia di Talluto Vanessa Via Val d'Aosta 24, Fiorilandia 2 di Ventura Arcangelo Via Medaglie d'Oro 24/26, Flowers di Balilla Patrizia Via M. Amari 4

Oasi Verde e .... di A. Geraldi Via Calabria 11, La Bottega dei Fiori Di Palermo Romina Via Angeli 62, Piante e Fiori di Miccichè Liborio Viale Stefano Candura 18/b, Ikebana di Ventura Arcangelo Via Angeli 104, Elite del Fiore Via Filippo Turati 266, Piante e Fiori di Sorbetto Fabio Piazza Trento 29

A San Cataldo

Il Mio Fioraio di Calì Antonella Corso Sicilia 36, Arte Verde di di Sara Corso V. Emanuele 141, Giardino dei Fiori Via Portella Bifuto 9.





