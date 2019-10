Attualita 348

Raccolta differenziata porta a porta a Caltanissetta: ritiro del kit ancora possibile

Il kit potrà essere ritirato fino al 30 ottobre. Restano invariati i centri di distribuzione per la consegna

Redazione

04 Ottobre 2019 18:39

Dusty ricorda a quei residenti nisseni che non hanno ancora ritirato il kit completo per la raccolta differenziata, che la consegna è disponibile fino al 30 ottobre. Il ritiro si può effettuare in uno dei due centri di distribuzione dei comitati San Luca (di fronte la chiesa di San Luca) e Ferdinando I (presso la parrocchia San Marco Evangelista di via Ferdinando I. Kit previsto solo per i residenti che abitano nei quartieri coperti dalla raccolta “Porta a Porta”.Un servizio di consegna che avviato lo scorso giugno, con il prossimo 30 ottobre volge al completamento, e che darà l’opportunità alle utenze domestiche delle zone “A” e “B”, di poter avviare correttamente la raccolta differenziata, secondo i giorni e le modalità di conferimento previsti dal calendario settimanale.

ENTRO IL 30 OTTOBRE - LA CONSEGNA DEI KIT NEI DUE CENTRI DI DISTRIBUZIONE:

È possibili ritirare il materiale tutti i giorni (ad eccezione della domenica), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13, presso il comitato di quartiere San Luca (di fronte la chiesa di San Luca) e presso la parrocchia San Marco Evangelista di via Ferdinando I.

IL KIT DELLA DIFFERENZIATA COMPRENDE:

• sacchi gialli trasparenti per la raccolta degli imballaggi di plastica;

• sacchi trasparenti grigi e un mastello (ossia piccolo contenitore) per la raccolta del rifiuto secco

residuo;

• sacchi blu trasparenti per la raccolta dei rifiuti di carta e cartone;

• sacchi biodegradabili e compostabili per il rifiuto organico, un mastello areato e un mastello da

esposizione stradale;

• mastello verde per la raccolta di vetro e metalli.

LE MODALITÀ PER IL RITIRO:

L’utente dovrà presentarsi in uno dei due centri di distribuzione, munito di tessera sanitaria del titolare dell’utenza e dell’ultima bolletta.

Gli amministratori di condomini da 6 unità abitative in su dovranno invece inviare una mail all’indirizzo caltanissetta@dusty.it per richiedere la consegna di specifici bidoni carrellati.

Maggiori informazioni sul calendario settimanale (per utenze domestiche e le utenze non domestiche sono disponibili sul seguente sito web: www.dusty.it/caltanissetta, o chiamando il numero verde 800.164.722 - 0934.584709 dal lunedì al sabato negli orari 9-13, 15-17.



