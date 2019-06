Attualita 68

Raccolta differenziata, il Comune di Gela vieta l'utilizzo dei sacchi neri: per i trasgressori previste pesanti multe

Ancora un avviso da parte dell'amministrazione comunale con il quale si invitano gli utenti ad attenersi alle regole previste

Redazione

07 Giugno 2019 16:25

Il Comune di Gela, nel raccomandare agli utenti il rispetto delle regole per la raccolta differenziata, fa presente che è severamente vietato l’utilizzo di sacchi neri o comunque non trasparenti per la raccolta dei rifiuti tali da non consentire a vista agli operatori della società che si occupa della raccolta, la verifica del rifiuto conformemente a quello previsto da calendario per la raccolta differenziata. Il divieto assoluto dell’utilizzo dei sacchi neri è rivolto sia alle utenze commerciali che a quelle domestiche. L’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’avviso emanato dal Comune, è soggetto a sanzioni amministrative comprese fra i 25 e i 500 euro.

Il Comune di Gela, nel raccomandare agli utenti il rispetto delle regole per la raccolta differenziata, fa presente che è severamente vietato l’utilizzo di sacchi neri o comunque non trasparenti per la raccolta dei rifiuti tali da non consentire a vista agli operatori della società che si occupa della raccolta, la verifica del rifiuto conformemente a quello previsto da calendario per la raccolta differenziata. Il divieto assoluto dell’utilizzo dei sacchi neri è rivolto sia alle utenze commerciali che a quelle domestiche. L’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’avviso emanato dal Comune, è soggetto a sanzioni amministrative comprese fra i 25 e i 500 euro.

News Successiva Di Paola (M5S): "Musumeci ha preso in giro i gelesi, niente soldi e scavi chiusi in via Bresmes"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews