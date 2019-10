Attualita 442

Caltanissetta, raccolta differenziata "porta a porta": stop domani alla distribuzione dei sacchi

Il distributore posizionato al comando dei vigili urbani, domani sarà bloccato per un'anomalia di natura elettrica

Redazione

07 Ottobre 2019 16:21

In seguito ad un'anomalia di natura elettrica, il distributore dei sacchi per la raccolta differenziata (per le utenze servite dal "porta a porta" della zona B) posizionato presso il Comando dei Vigili Urbani di Caltanissetta in Via Alcide De Gasperi, diversamente da quanto precedentemente comunicato, domani, martedì 8 ottobre non sarà operativo. E' quanto comunica in una nota la Dusty, la società che si occupa del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti.

In seguito ad un'anomalia di natura elettrica, il distributore dei sacchi per la raccolta differenziata (per le utenze servite dal "porta a porta" della zona B) posizionato presso il Comando dei Vigili Urbani di Caltanissetta in Via Alcide De Gasperi, diversamente da quanto precedentemente comunicato, domani, martedì 8 ottobre non sarà operativo. E' quanto comunica in una nota la Dusty, la società che si occupa del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti.

Esami di abilitazione per odontotecnici all'Ipsia "Galilei" di Caltanissetta: in 28 superano la prova

News Successiva Reddito di cittadinanza, inviati dall'Inps di Caltanissetta 520mila sms per integrare le domande

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews