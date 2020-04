Attualita 1111

Raccolta differenziata a Caltanissetta: la Dusty attiva numero per la consegna a domicilio dei kit

Gli operatori Dusty rispetteranno la disposizione sulle distanze di sicurezza, pertanto all’atto della consegna, manterranno un (1) metro di distanza

Redazione

04 Aprile 2020 10:41

Da lunedì 6 aprile e per tutto il mese di aprile, sarà istituito un servizio di consegna a domicilio del kit completo per la raccolta differenziata, attivo solo per le contrade Pian del Lago, Niscima, Cozzo di Naro, Canicassè, Misteci, Bulgarella e le Villette situate nei pressi della Sp 5.Il numero di cellulare 3388058563, attivato dalla Dusty, sarà operativo dalle ore 8:00 alle ore 13:00 solo ed esclusivamente per le contrade indicate e le assi viarie limitrofe. Un servizio aggiuntivo al fine di non intasare il call center Dusty e di agevolare i cittadini che risiedono in quelle contrade visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria in atto.

Seguendo il Dpcm emanato dal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, per fronteggiare i contagi dell’emergenza sanitaria del Coronavirus (COVID-19), gli operatori Dusty rispetteranno la disposizione sulle distanze di sicurezza, pertanto all’atto della consegna, manterranno un (1) metro di distanza.

SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA NELLE CONTRADE: AVVIO DAL 20 APRILE

I cittadini nisseni residenti nelle contrade Pian del Lago, Niscima, Cozzo di Naro, Canicassè, Misteci, Bulgarella, nelle Villette situate nei pressi della Sp 5 (e le assi viarie limitrofe alle zone indicate), sono invitati a prenotare la consegna dei kit completi giacché dal 20 aprile, sarà avviato il servizio di raccolta differenziata porta a porta.

Nei giorni precedenti il 20 aprile saranno rimossi tutti i contenitori stradali di prossimità posizionati nelle contrade indicate e saranno sostituiti con i carrellati per la raccolta differenziata delle frazioni vetro, organico e indifferenziato, posizionati nelle traverse principali.

Prevista per la giornata digiornata di lunedì 20 aprile 2020, la rimozione dei contenitori stradali posizionati difronte lo stadio Marco Tomaselli (stadio Pian del Lago).

CONSEGNA KIT PER RESIDENTI DELLE ZONE “A” & “B”

I residenti delle zone “A” e “B”, ancora sprovvisti dei sacchetti e del kit completo per la raccolta differenziata porta a porta, possono prenotare la consegna avvalendosi del numero verde Dusty 800 164 722 oppure 0934.584709, attivo dal lunedì al sabato, negli orari 9-13, 15-17.







