Raccolta differenziata a Caltanissetta: dal 7 gennaio tolleranza zero contro chi non la fa correttamente

Arriva un giro di vite contro la pratica incivile di non separare correttamente i rifiuti

06 Gennaio 2020 10:23

L’Amministrazione comunale di Caltanissetta, coadiuvata dalla Dusty, scende in campo con un’azione di contrasto nei confronti dei cittadini che non fanno correttamente la raccolta differenziata e con la loro inciviltà contribuiscono a conferire in discarica molti più rifiuti di quanto si dovrebbe, con un aggravio di spesa per la collettività.Su disposizione del sindaco Roberto Gambino, i vigili urbani supportati dal personale Dusty,inizieranno ad effettuare un controllo a tappeto dei mastelli e dei contenitori carrellati, per accertare il corretto conferimento delle frazioni secondo calendario settimanale.

I primi controlli partiranno da domani 7 gennaio 2020e sarannoeseguiti anche nei giorni a seguire. Si tratta di un’azione di contrasto al “conferimento selvaggio” dei rifiuti non conformi; previste sanzioni per i trasgressori.



