Raccolta differenziata a Caltanissetta, dal 27 gennaio "porta a porta" nelle vie Due Fontane e Concetto Marchese

Dal 29 gennaio scompariranno i cassonetti. Per tutti i nisseni che ancora non si fossero dotati del kit completo per la raccolta differenziata, si ricorda che è possibile ritirarlo al centro di distribuzione di Corso Vittorio Emanuele II

26 Gennaio 2020 09:55

Nuovo passo avanti per Caltanissetta nel percorso della raccolta differenziata. A decorrere lunedì 27 gennaio, nelle vie Due Fontane e Concetto Marchese, saranno collocati i contenitori carrellati a servizio delle traverse presenti nelle strade menzionate, a beneficio dei residenti che così potranno fare agevolmente la corretta raccolta differenziata.

I residenti che hanno l’ingresso nelle vie Due Fontane e Via C. Marchese potranno così disporre del servizio di raccolta il porta a porta.

Si avvisano i signori residenti che da mercoledì 29 gennaio 2020, saranno tolti i cassonetti stradali posizionati nelle due strade indicate (Due Fontane e Concetto Marchese) giacché partirà a pieno regime il servizio di porta a porta.

Per tutti i nisseni che ancora non si fossero dotati del kit completo per la raccolta differenziata, si ricorda che è possibile ritirarlo al centro di distribuzione di Corso Vittorio Emanuele II (tutte le mattine, dal lunedì al sabato, escluso la domenica, dalle 9.00 alle 13.00).POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA DEI SACCHI, PER LA ZONA B

Arriva una bella notizia anche per i residenti della ZONA B che nei mesi scorsi si erano dotati dei sacchi per la raccolta differenziata. A far data da lunedì 27 gennaio,i distributori automatici posizionati in Via Malta ed anche presso il Comando dei Vigili Urbani di Via A de Gasperi, elargirannoi sacchi con frequenza bimestrale e non più trimestrale (come precedentemente stabilito), pertanto gli utenti potranno recarsi ai distributori ogni 2 mesi al fine di avere sempre la dotazione sufficiente per fare una corretta raccolta differenziata.

Per tutti i residenti che avessero bisogno di maggiori informazioni sul calendario settimanale (per utenze domestiche equelle non domestiche), potranno consultare il sito web: www.dusty.it/caltanissetta (alla pagina https://www.dusty.it/caltanissetta/calendario-dizionario-rifiuti-caltanissetta/), oppure chiamare il numero verde Dusty 800.164.722 - 0934.584709 dal lunedì al sabato, negli orari 9-13, 15-17.





