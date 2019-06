Attualita 1037

Raccolta differenziata a Caltanissetta, dal 24 giugno saranno consegnati i kit per il "porta a porta"

La società che si occupa del servizio, da lunedì 24 giugno al 6 luglio provvederà a distribuire contenitori e sacchetti ad ogni nucleo familiare

Redazione

21 Giugno 2019 16:29

A partire dall'8 luglio sarà progressivamente cambiato il sistema di raccolta attivo con quello della raccolta domiciliare “porta a porta”.Un ulteriore passo avanti nella raccolta differenziata che porterà il comune di Caltanissetta ad avere un servizio ottimale.

LA CONSEGNA DEI KIT

Dal 24 giugno fino al 6 luglio, ogni nucleo familiare sarà dotato di appositi contenitori e di un kit di sacchetti sufficienti a coprire la raccolta per un trimestre. Il materiale sarà reperibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13, presso il comitato di quartiere San Luca, presieduto da Nello Ambra che ha messo a disposizione la propria sede (di fronte la chiesa di San Luca) per la distribuzione dei materiali che comprendono:

• sacchi gialli per la raccolta degli imballaggi di plastica;

• sacchi grigi e un mastello per la raccolta del rifiuto secco residuo;

• sacchi blu per la raccolta dei rifiuti di carta e cartone;

• sacchi biodegradabili e compostabili per il rifiuto organico, un mastello areato e un mastello da esposizione stradale;

• mastello verde per la raccolta di vetro e metalli.

LE MODALITÀ E LE ZONE INTERESSATE

Per il ritiro dei materiali, l’utente dovrà presentarsi munito di tessera sanitaria del titolare dell’utenza e dell’ultima bolletta.

Gli abitanti delle zone interessate, potranno trovare punti informativi per conoscere le nuove modalità di raccolta e ricevere informazioni necessarie per il buon esito del progetto.

Gli amministratori di condomini da 6 unità abitative in su, dovranno inviare una mail all’indirizzo caltanissetta@dusty.it per la consegna di specifici bidoni carrellati.

Tutte le informazioni saranno disponibili sul seguente sito web: www.dusty.it/caltanissetta, o chiamando il numero verde 800.164.722 - 0934.584709 dal lunedì al sabato dalle ore 9-13, 15-17.

La gestione dei rifiuti è una sfida importante per la salvaguardia ambientale l’impegno di Dusty insieme alla vostra preziose collaborazione porteranno interessanti risultati.

Le prime zone in cui si attiverà il servizio della racconta domiciliare “porta a porta” sono:

- Zona palazzo di Giustizia: via Cittadella, via De Nicola, via Leonida Bissolati, via Libertà, via Nino Savarese.

- Zona Ballate: via Balate - via E.Montale, via Cesare Pavese, via Ferdinando I, via Ferruccio Parri, via G. Romita, via G. Saragat, via Italo Calvino, via Pier Paolo Pasolini, via Tomasi di Lampedusa, via Trigona della Floresta, via Vittime IX Luglio.

- Zona Quartiere San Luca: via Andrea Mantegna, via Angelo Musco, via Carlo Alberto dalla Chiesa, via Cimabue, via Giotto, via Giuseppe Verdi, via Leonardo Da Vinci, via Michelangelo Buonarroti, via Raffaello, via Renato Guttuso, via Stefano Candura (da n. 2 a n. 20/R), via Tintoretto, via Tiziano Vecellio



