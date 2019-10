Attualita 59

Raccolta differenziata a Caltanissetta, da lunedì cambiano gli orari del centro di contrada Cammarella

Sarà aperto tutti i giorni feriali, ad eccezione della domenica, il pomeriggio il conferimento è solo dietro prenotazione

Redazione

25 Ottobre 2019 18:26

Da lunedì 28 ottobre entrano in vigore i nuovi orari del Centro Comunale di Raccolta di contrada Cammarella. A decorrere da tale data infatti, i residenti di Caltanissetta potranno conferire le frazioni carta e cartone, plastica, vetro, metalli e piccoli rifiuti ingombranti, tutti i giorni feriali (escluso la domenica) dalle 7.00 alle 14.00 con conferimento libero e dalle 14.00 alle 19.00 solo per il conferimento su prenotazione.Il cambio dell’orario, che rientra in un piano condiviso con l’Amministrazione comunale renderà più efficace e snello il servizio di conferimento al CCR di contrada Cammarella, consentendo agli utenti di poter conferire già dalle prime ore della mattina e di ridurre le attese per il conferimento. Si ricorda infatti che gli orari precedenti attualmente in vigore, prevedono l’accesso mattutino dalle 9.00 alle 13.00 (con ultimo ingresso alle 12.30), e quello pomeridiano dalle 14.00 alle 18.00 (con ultima entrata alle 17.30). È rimasta inalterata la prenotazione per il conferimento pomeridiano.

Si ricorda che il servizio di conferimento pomeridiano è valido solo su prenotazione e che sarà possibile fissare il proprio nominativo telefonando al numero 0934 584709 e al numero verde Dusty 800 164 722. Si precisa quindi che negli orari pomeridiani, potranno conferire solo gli utenti con prenotazione.





Da lunedì 28 ottobre entrano in vigore i nuovi orari del Centro Comunale di Raccolta di contrada Cammarella. A decorrere da tale data infatti, i residenti di Caltanissetta potranno conferire le frazioni carta e cartone, plastica, vetro, metalli e piccoli rifiuti ingombranti, tutti i giorni feriali (escluso la domenica) dalle 7.00 alle 14.00 con conferimento libero e dalle 14.00 alle 19.00 solo per il conferimento su prenotazione.Il cambio dell’orario, che rientra in un piano condiviso con l’Amministrazione comunale renderà più efficace e snello il servizio di conferimento al CCR di contrada Cammarella, consentendo agli utenti di poter conferire già dalle prime ore della mattina e di ridurre le attese per il conferimento. Si ricorda infatti che gli orari precedenti attualmente in vigore, prevedono l’accesso mattutino dalle 9.00 alle 13.00 (con ultimo ingresso alle 12.30), e quello pomeridiano dalle 14.00 alle 18.00 (con ultima entrata alle 17.30). È rimasta inalterata la prenotazione per il conferimento pomeridiano.

Si ricorda che il servizio di conferimento pomeridiano è valido solo su prenotazione e che sarà possibile fissare il proprio nominativo telefonando al numero 0934 584709 e al numero verde Dusty 800 164 722. Si precisa quindi che negli orari pomeridiani, potranno conferire solo gli utenti con prenotazione.





News Successiva Caltanissetta, negozi aperti domenica 27 ottobre e il 3 novembre: la decisione è della Confcommercio

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews