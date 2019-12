Eventi 264

Gela, raccolta alimentare per un Natale solidale: torna anche quest'anno l'iniziativa della Trinacria Emergency

Dal 2 al 23 dicembre si può donare, presso la sede operativa dell’associazione di Protezione Civile situata in via Falcone, contrada Brucazzi

01 Dicembre 2019 20:13

In occasione delle festività Natalizie, la Pubblica Assistenza Trinacria Emergency, Coordinata da Orazio Coccomini, come ogni anno, promuove la ” RACCOLTA ALIMENTARE PER UN NATALE SOLIDALE”.Dal 02 al 23 dicembre si può donare, presso la sede operativa dell’associazione di Protezione Civile sita in Gela nella Via Falcone, C.da Brucazzi dal Lunedì a Venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,30, beni di prima necessità che verranno distribuiti alle famiglie con difficoltà economiche, segnalate dagli assistenti sociali del territorio, affinché anche loro possano trascorrere un sereno e felice Natale.



