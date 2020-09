I Romanzi di Vincenzo Bonasera

Qui il tempo passa lentamente, senza fretta ... Dal romanzo "E così fu che"

Un nuovo appuntamento con un brano di uno dei nove romanzi di Vincenzo Bonasera

05 Settembre 2020 08:46

"Qui il tempo passa lentamente, senza fretta… eppure questa gente vive una conflittualità soffocata e accettata. Per loro una sconfitta alla realtà dell’oggi non è una resa alla speranza del domani. Rassegnazione per se stessi, speranza per gli altri! Accettazione fatale perché per loro non è ancora giunto l’atteso giorno! Una resa anche questa. Una resa al destino. Amarezza per chi si rende conto che quel giorno è ancora molto lontano; complicità per chi sa di illudere; indifferenza per chi lascia illudere; cinismo di chi dall’illusione degli altri trae la propria forza; costernazione, forse, per chi vorrebbe aiutare e non sa come… non può". (dal romanzo: “E così fu che…” -2000)



