Questura di Caltanissetta, dopo 37 anni di servizio il sovrintendente capo Salvatore Emma va in pensione

Nel corso dei 37 anni di servizio Salvatore Emma ha guadagnato la stima di colleghi, superiori e cittadini

Rita Cinardi

30 Dicembre 2020 18:05

Dopo 37 anni di onorato servizio il sovrintendente capo della questura di Caltanissetta, Salvatore Emma, ha raggiunto la meritata pensione e adesso potrà dedicarsi completamente ai suoi affetti. Arruolato nel gennaio del 1984 il poliziotto sancataldese Salvatore Emma è stato sempre in prima linea. Ha iniziato a lavorare nel reparto Mobile di Catania dove ha prestato servizio fino al 1985 per poi cominciare la nuova attività all'Ufficio Antimafia di Palermo fino al '90, nei cosiddetti anni di piombo. Poi il trasferimento a Caltanissetta dove, per anni, ha lavorato nelle Volanti al fianco del compianto Michele Pilato. Negli ultimi anni ha prestato servizio al centro di accoglienza di Pian Del Lago. Nel corso dei 37 anni di servizio Salvatore Emma ha guadagnato la stima di colleghi, superiori e cittadini. A lui vanno gli auguri della redazione



