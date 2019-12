Politica 221

Qualità della vita, il sindaco di Caltanissetta: "Gela con la crisi del petrolchimico ha inciso tantissimo"

Il primo cittadino ricorda anche che nel capoluogo nisseno sono in corso processi importanti come quello sul sistema Montante che ha contribuito a tenere fermo lo sviluppo

16 Dicembre 2019 16:07

Il sindaco di Caltanissetta, commentano i dati sulla qualità della vita che vedono Caltanissetta ultima in Italia, ecco come come commenta con un post su Facebook, la classifica stilata sul Sole 24 ore: "È vero la provincia nissena è all'ultimo posto per qualità della vita. È inutile nascondersi dietro un dito, i problemi ci sono e vanno risolti.

Per chiarezza bisogna dire che i dati devono essere letti su base provinciale e tra i numerosi comuni della provincia c'è Gela che con la crisi del petrolchimico ha inciso moltissimo sulle rilevazioni. C'è però da dire anche che siamo nella posizione mediana sui parametri riguardanti la giustizia e la sicurezza, Caltanissetta è sede di corte d'appello dove si stanno svolgendo processi di portata storica come Borsellino. E poi ancora in primo grado il processo sul depistaggio per la strage di Via D'Amelio. Tra i processi più significativi quello all'ex numero uno di confindustria Antonello Montante che con il suo sistema ha contribuito a tenere fermo lo sviluppo del nostro territorio.

Proveremo a sollevare le sorti della città.

Ci stiamo lavorando da pochi mesi la strada è lunga ma abbiamo la forza ed il coraggio per farlo"

