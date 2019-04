Salute 315

Purea di frutta per bambini con tracce di aflatossine: il ministero richiama dagli scaffali quelle a marchio Babylove

In tutto sono quattro diversi prodotti preparati con vari generi di frutta. Le aflatossine sono altamente tossiche e sono ritenute essere tra le sostanze più cancerogene esistenti

Redazione

11 Aprile 2019 20:27

Lo scorso 29 marzo lo "Sportello dei Diritti" , aveva segnalato il richiamo, a titolo precauzionale, da parte dm drogerie markt, di alcuni alimenti per la prima infanzia del brand "babylove" per tracce di aflatossine. Solo oggi, il nostro ministero della Salute ha diffuso il richiamo che riporta la data del 29/03/2019 degli stessi prodotti per bambini sempre per la presenza di micotossine. I prodotti interessati a base di purea di frutta a marchio Babylove sono:Purea di frutta a base di mela, fragola e banana con cereali integrali in confezioni da 90 grammi, tutti i lotti e date di scadenza 16/10/2020 e 17/10/2020

“Winterwunder” purea di mela e mango con succo di melagrana in vasetto da 190 grammi, lotto LA 288 e data di scadenza 15/10/2020

Preparazione di frutta con mela, fragola, lampone e mirtilli in vasetto da 190 grammi, lotto LA 289 e scadenza 16/10/2020.

Preparazione di frutta con pesca, mela e maracuja in vasetto da 190 grammi, lotto LA 289 e data di scadenza 16/10/2020

I prodotti richiamati sono stati prodotti per dm drogerie markt da Trento Frutta, nello stabilimento di via Degasperi 130 a Trento.



