Eventi 325

"Puoi contare su di me", ecco l'ultimo brano del compositore nisseno Corrado Sillitti

Il brano, scritto durante il lockdown, è disponibile su "Spotify", "Youtube" e su tutte le altre piattaforme e Digital stores

Redazione

18 Giugno 2020 09:36

"Puoi contare su di me" è il titolo dell'ultimo inedito del compositore, cantautore e produttore siciliano Corrado Sillitti. L’ascolto è già disponibile su “Spotify”, “Youtube” e su tutte le altre piattaforme e Digital stores. Il brano è stato scritto durante il lockdown imposto dall'emergenza Covid-19. "Puoi contare su di me" esprime la necessità di dire attraverso la musica ciò che, a volte, con le parole si ha difficoltà a pronunciare. Una vera e propria dichiarazione d'amore, un incoraggiamento in momento particolarmente difficile, un invito a non arrendersi mai. Il testo, fortemente autobiografico, è arricchito da un arrangiamento in continuo crescendo. Un prodotto interamente "made in Sicily".Testo, musica ed arrangiamento sono stati curati personalmente da Corrado Sillitti. Le chitarre sono state affidate alla maestria di Peppe Milia, chitarrista di fama nazionale, mentre il mixaggio ed il mastering sono opera di Raimondo Maira. Di Ileana Amico e Paride Giambra, invece, la realizzazione rispettivamente dell'immagine di copertina e del videoclip ufficiale.

Una vita nella musica e per la musica quella che ha permesso al giovane siciliano di raccogliere fino a oggi non poche soddisfazioni. Corrado Sillitti, dopo aver conseguito la maturità Classica con il massimo dei voti, si è anche diplomato in pianoforte all'Istituto Superiore di Studi Musicali "Vincenzo Bellini”, con la valutazione di 10/10. Nel 2012, ha conseguito, inoltre, la laurea specialistica in discipline musicali con la valutazione di 110/110 e la lode. Attualmente è impegnato come docente al Liceo Classico, Linguistico e Coreutico "Ruggero Settimo" di Caltanissetta.

Non soltanto musica, ma anche motori. Corrado Sillitti, grande appassionato di corse automobilistiche (del resto, non poteva essere diversamente, visto che il padre Fernando è stato uno tra i “pionieri” del Motorsport in Sicilia ed in tutta Italia), ha preso parte a diverse cronoscalate automobilistiche negli ultimi anni, ottenendo brillanti risultati e riscontri clamorosi tra gli addetti ai lavori al volante di un’ammirata ed inedita Alfa Romeo 75 3.0 V6, schierata tra le Autostoriche.





