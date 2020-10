Attualita 362

Puliscono uffici, scuole e ospedali per 7 euro l'ora e con contratti da rinnovare: sit-in a Gela per la tutela dei loro diritti

Si tratta di lavoratori che attendono da sette anni il rinnovo del contratto collettivo nazionale. La protesta si è svolta contemporaneamente in diverse piazze d'Italia

Redazione

21 Ottobre 2020 17:13

Si è svolta oggi la Mobilitazione dei lavoratori Multiservizi, a supporto della manifestazione nazionale che si è svolta a Roma e in tante #piazze italiane video collegate. A Gela l'appuntamento era davanti all'ospedale, con un sit-in delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto che da oltre 7anni aspettano il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale." Basta perdere tempo, afferma il segretario generale Filcams Cgil, Nuccio Corallo. I lavoratori del settore multiservizi sono i pulizieri negli ospedali che hanno sanificato i reparti Covid, le cliniche private, i Tribunali, Uffici Postali, sono gli ausiliari insomma tutti quei lavoratori che sia nella fase di lockdown che anche nella fase attuale sanificano, che accompagnano i degenti nei vari reparti sono le lavoratrici ed i lavoratori delle società Partecipate Multiservizi che hanno fatto la manutenzione nelle scuole sono le trascrittrici nei Tribunali, i cosiddetti fantasmi del lavoro, i lavoratori invisibili ma essenziali. Un contratto non rinnovato da oltre 7 anni oltre ad un danno economico ai lavoratori produce anche un effetto dumping, dando spazio a sindacati minori di siglare un contratto peggiorativo con meno diritti e meno tutele per i lavoratori".



