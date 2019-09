Cronaca 519

Pugnala militare davanti la stazione centrale di Milano, arrestato urla: "Allah Akbar"

Il militare era insieme ad un suo collega quando è stato avvicinato da uno straniero che lo ha pugnalato alle spalle e alla gola

Redazione

17 Settembre 2019 14:36

Lo ha preso alle spalle e lo ha pugnalato alla gola. Il militare di 34 anni con un collega era in piazzale Duca D’Aosta, davanti alla stazione centrale di Milano, per il servizio Strade sicure. Un uomo straniero lo ha avvicinato in pieno giorno, alle 11 del mattino, davanti agli occhi di tutti. Con un paio di forbici lo ha colpito, poi ha provato a scappare ma subito è stato raggiunto dai colleghi della vittima e dai carabinieri che lo hanno già arrestato.L’uomo nel momento in cui lo stavano ammanettando ha urlato più volte «Allah Akbar. Ora si sta valutando se si tratti di uno squlibrato o di un gesto terroristico.

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno trasportato, in codice verde, il militare all’ospedale Fatebenefratelli. La ferita per fortuna è superficiale e l’uomo non è in pericolo di vita.





Lo ha preso alle spalle e lo ha pugnalato alla gola. Il militare di 34 anni con un collega era in piazzale Duca D’Aosta, davanti alla stazione centrale di Milano, per il servizio Strade sicure. Un uomo straniero lo ha avvicinato in pieno giorno, alle 11 del mattino, davanti agli occhi di tutti. Con un paio di forbici lo ha colpito, poi ha provato a scappare ma subito è stato raggiunto dai colleghi della vittima e dai carabinieri che lo hanno già arrestato.L’uomo nel momento in cui lo stavano ammanettando ha urlato più volte «Allah Akbar. Ora si sta valutando se si tratti di uno squlibrato o di un gesto terroristico.

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno trasportato, in codice verde, il militare all’ospedale Fatebenefratelli. La ferita per fortuna è superficiale e l’uomo non è in pericolo di vita.





Donna di 90 anni violentata da due minorenni, volevano rapinarla e poi hanno abusato di lei

News Successiva Caltanissetta, Stefano Strino nominato pm della procura

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews