Cronaca 441

Pubblica utilità. A Caltanissetta il tratto di via Dalla Chiesa chiuso al transito per lavori alla condotta fognaria

Nelle prime ore del cantiere alcuni automobilisti hanno arbitrariamente spostato le transenne poste a delimitazione dell'area dei lavori per transitare con i propri veicoli

Redazione

04 Settembre 2019 12:59

Il tratto finale di via Carlo Alberto Dalla Chiesa rimarrà chiuso al transito veicolare per il tempo necessario ai lavori sulla condotta dei reflui. La chiusura è scattata lunedì 2 settembre e riguarda il solo tratto terminale dall'altezza di via Raffaello arriva fino al depuratore di contrada Cammarella, dove sono in corso i lavori sulla condotta fognaria di collegamento all'impianto consortile. La durata stimata per il completamento dei lavori è di 30 giorni. Per i residenti interessati e per gli utenti del centro comunale di raccolta di contrada Cammarella la viabilità alternativa è garantita dalla via Salvatore Averna (zona industriale).Nelle prime ore del cantiere alcuni automobilisti hanno arbitrariamente spostato le transenne poste a delimitazione dell'area dei lavori per transitare con i propri veicoli. Si raccomanda di evitare tale comportamento che mette a rischio l'incolumità delle persone e l'operatività del cantiere. La chiusura al transito è stata disposta con ordinanza dirigenziale del comandante della Polizia municipale. Sul posto sono presenti diversi segnali stradali di preavviso.





Il tratto finale di via Carlo Alberto Dalla Chiesa rimarrà chiuso al transito veicolare per il tempo necessario ai lavori sulla condotta dei reflui. La chiusura è scattata lunedì 2 settembre e riguarda il solo tratto terminale dall'altezza di via Raffaello arriva fino al depuratore di contrada Cammarella, dove sono in corso i lavori sulla condotta fognaria di collegamento all'impianto consortile. La durata stimata per il completamento dei lavori è di 30 giorni. Per i residenti interessati e per gli utenti del centro comunale di raccolta di contrada Cammarella la viabilità alternativa è garantita dalla via Salvatore Averna (zona industriale).Nelle prime ore del cantiere alcuni automobilisti hanno arbitrariamente spostato le transenne poste a delimitazione dell'area dei lavori per transitare con i propri veicoli. Si raccomanda di evitare tale comportamento che mette a rischio l'incolumità delle persone e l'operatività del cantiere. La chiusura al transito è stata disposta con ordinanza dirigenziale del comandante della Polizia municipale. Sul posto sono presenti diversi segnali stradali di preavviso.





Operatore ecologico rimane incastrato nell'autocompattatore, è in gravi condizioni al Sant'Elia di Caltanissetta

News Successiva Caltanissetta, lite tra fidanzati: interviene la polizia. Nell'auto dell'uomo manganello telescopico

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews