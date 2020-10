Cronaca 251

Protesta a Gela contro il Dcpm, in piazza non solo titolari di bar e ristoranti ma anche "infiltrati"

Come è già accaduto in altre località, anche qui si sono infiltrati giovani provocatori, mascherati e incappucciati, che hanno lanciato mortaretti contro le forze dell'ordine

Redazione

29 Ottobre 2020 12:58

Serata di protesta, ieri, anche a Gela, con circa 200 persone, tra commercianti, baristi, ristoratori e gestori di palestre che si sono radunati con i loro dipendenti in piazza Umberto, nel cuore della città, convocatisi attraverso un tamtam sui social.Come è già accaduto in altre località, anche qui si sono infiltrati giovani provocatori, mascherati e incappucciati, che hanno lanciato mortaretti, un fumogeno e un paio di bottiglie di vetro all’indirizzo delle forze dell’ordine ma restando a notevole distanza, senza mai rischiare lo scontro. Lo slogan dei dimostranti, cui si sono aggiunti alcuni disoccupati, è stata "fateci lavorare, no al Dpcm".



