Attualita 213

Protesta a Gela contro il Dpcm, Greco: "Non mi faccio intimidire da chi lancia insulti volgari e pesanti"

Tra i manifestanti anche alcuni personaggi che, he, del tutto estranei alle problematiche del mondo del commercio, hanno cercato di aizzare la folla e di lanciare messaggi carichi di odio

Redazione

29 Ottobre 2020 18:18

In riferimento ai gravi fatti avvenuti ieri sera in Piazza Umberto, ritengo opportuno e necessario fare alcune precisazioni e lanciare un messaggio ben preciso alla città.Sono il Sindaco di Gela, e non mi voglio sottrarre al dovere di ascoltare le richieste e le legittime preoccupazioni dei commercianti e di tutti i lavoratori che, a causa dell'emergenza Covid, stanno attraverso momenti estremamente difficili. Non posso, tuttavia, condividere azioni di protesta non autorizzate nè farmi intimidire da chi approfitta di un disagio vero per lanciare insulti volgari e pesanti, assolutamente inaccettabili sul piano umano, politico e legale.

Altrettanto grave si è rivelata poi la presenza di alcuni personaggi, che, del tutto estranei alle problematiche del mondo del commercio, hanno cercato di aizzare la folla e di lanciare messaggi carichi di odio verso i rappresentanti istituzionali e delle forze dell'ordine.

Sicuro che le autorità preposte, grazie alle immagini televisive acquisite, sapranno individuarli e adottare le giuste misure, invito la parte sana della città ad isolare questi facinorosi e a relazionarsi, invece, col Sindaco e con l'amministrazione comunale per intraprendere insieme tutte le iniziative necessarie ad uscire da questo stato di crisi.

Questa fase storica così difficile necessita del contributo, dell'unione e della buona volontà di tutti.



In riferimento ai gravi fatti avvenuti ieri sera in Piazza Umberto, ritengo opportuno e necessario fare alcune precisazioni e lanciare un messaggio ben preciso alla città.Sono il Sindaco di Gela, e non mi voglio sottrarre al dovere di ascoltare le richieste e le legittime preoccupazioni dei commercianti e di tutti i lavoratori che, a causa dell'emergenza Covid, stanno attraverso momenti estremamente difficili. Non posso, tuttavia, condividere azioni di protesta non autorizzate nè farmi intimidire da chi approfitta di un disagio vero per lanciare insulti volgari e pesanti, assolutamente inaccettabili sul piano umano, politico e legale.

Altrettanto grave si è rivelata poi la presenza di alcuni personaggi, che, del tutto estranei alle problematiche del mondo del commercio, hanno cercato di aizzare la folla e di lanciare messaggi carichi di odio verso i rappresentanti istituzionali e delle forze dell'ordine.

Sicuro che le autorità preposte, grazie alle immagini televisive acquisite, sapranno individuarli e adottare le giuste misure, invito la parte sana della città ad isolare questi facinorosi e a relazionarsi, invece, col Sindaco e con l'amministrazione comunale per intraprendere insieme tutte le iniziative necessarie ad uscire da questo stato di crisi.

Questa fase storica così difficile necessita del contributo, dell'unione e della buona volontà di tutti.



News Successiva Gela, cimiteri chiusi in occasione della commemorazione dei defunti: "Troppo alto il rischio contagi"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare