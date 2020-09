Attualita 84

Prosegue a Gela la pulizia delle strade, rimozione forzata delle auto dalle 4 alle 8 del mattino

I tratti interessati dalla pulizia sono il Corso Vittorio Emanuele, lungomare e via Venezia il venerdì dalle 14 alle 17

30 Settembre 2020 11:32

Proseguono le operazioni notturne di pulizia delle arterie cittadine, marciapiedi e manto stradale, in base al calendario divulgato nelle scorse settimane. I lavori di spazzamento meccanico sono effettuati dalla Tekra srl a partire dalle ore 4.00 e per il loro corretto svolgimento, lo ricordiamo, è fondamentale che i cittadini collaborino non lasciando le auto in sosta nei tratti interessati. In caso contrario scatteranno multe e rimozione.In particolare, il Comune informa che da domani è prevista la rimozione forzata delle auto in sosta, come indicato nella segnaletica verticale già sistemata, tutti i giorni dalle ore 4:00 alle ore 8:00 lungo il corso V. Emanuele (dal museo al cimitero monumentale) e lungo il lungomare (da Hotel Sole a via Borsellino) e tutti i venerdì dalle ore 14:00 alle ore 17:00 lungo la via Venezia. Si raccomanda, quindi, ancora una volta, alla cittadinanza l'osservanza alla segnaletica.



