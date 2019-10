Attualita 462

Prorogato il mercato del sabato in via Ferdinando I. Ultimi passaggi per il trasferimento definitivo

L'assegnazione avverrà in due fasi: giovedì 10 ottobre alle 16 per il settore alimentare e nei giorni di di martedì 15 e mercoledì 16 ottobre per il settore non alimentare

10 Ottobre 2019 12:07

Il mercato del sabato continuerà a tenersi in via Ferdinando I così come anticipato nelle scorse settimane dall'amministrazione comunale. Dal punto di vista amministrativo il trasferimento definitivo da Pian del Lago a via Ferdinando I è ormai in dirittura d'arrivo. Approvata la graduatoria degli operatori che hanno partecipato al bando per 170 parcheggi disponibili, il dirigente del settore Lavori pubblici e Suap, Giuseppe Tomasella, ha proceduto con l'avviso per l'assegnazione dei parcheggi del mercato che avverrà con opzione di scelta in base allo scorrimento della graduatoria. L'assegnazione avverrà in due fasi: giovedì 10 ottobre alle 16 per il settore alimentare e nei giorni di di martedì 15 e mercoledì 16 ottobre per il settore non alimentare. Subito dopo sarà adottato il provvedimento per il trasferimento definitivo.Nel frattempo per evitare disorientamento negli utenti e disagi agli operatori economici derivanti da un ritorno a Pian del Lago per sole due settimane, il sindaco ha emanato un decreto con cui si proroga lo spostamento del mercato settimanale in via Ferdinando I anche per i sabati del 12 e del 19 ottobre. “Manteniamo fede all'impegno preso insieme all'assessore Giammusso di mantenere il mercato in via Ferdinando I – afferma il sindaco Gambino -. Tutti gli uffici coinvolti stanno lavorando affinché il trasferimento definitivo determini anche uno svolgimento ordinato e rispettoso delle regole. Portiamo quindi a compimento la decisione assunta dal Consiglio comunale a marzo del 2019”.



