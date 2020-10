Attualita 1812

Pronto soccorso presi d'assalto da pazienti con sintomi da Covid, file di ambulanze in attesa

Lo afferma il presidente della Società italiana di medicina di emergenza urgenza. Mancano medici e infermieri

Redazione

26 Ottobre 2020 11:59

"La situazione nei Pronto soccorso è drammatica, con fortissime criticità in tutte le Regioni. I Pronto soccorso in questi giorni, sono presi d'assalto da pazienti con sintomi da Covid-19 e ci sono file di ambulanze in attesa". Lo afferma all'ANSA il presidente della Società italiana di medicina di emergenza urgenza (Simeu) Salvatore Manca. I reparti Covid, racconta, "sono pieni ed i Ps stanno diventando un 'parcheggio' per questi pazienti anche per 3-5 giorni. Stiamo assistendo tutti ma mancano medici e infermieri. Non ce la facciamo più a reggere".

