Gela, Rete Chiara si occuperà della comunicazione istituzionale del Comune e della promozione del territorio

La determina ammonta a 15 mila euro. Previsti servizi, interviste e la messa in onda delle sedute del consiglio comunale

Redazione

23 Giugno 2020 17:36

Parte della comunicazione istituzionale del Comune di Gela, verrà curata da un’emittente televisiva locale e cioè da Rete Chiara. E’ quanto stabilisce una determina dirigenziale. Rete Chiara si occuperà di confezionare un pacchetto di servizi con finalità di informazione e comunicazione istituzionale, veicolazione di messaggi di valorizzazione del territorio, promozione di eventi locali e culturali, attraverso una programmazione e pianificazione di spazi televisivi e di spot. L’amministratore unico dell’emittente televisiva, che fa capo alla Media Master Press, aveva proposto un importo pari a 25 mila euro ma il Comune ha concesso 15 mila euro compreso Iva.Ecco cosa prevede il pacchetto:

Nr.3/settimana Produzioni di una o più interviste in spazi della durata media di 10 minuti; .

Nr.6/settimana Messa in onda degli spazi prodotti con pianificazione a giorni alterni fra prima visione e replica

Nr.2/settimana Messe in onda, in unico appuntamento costituito dalla sequenza dei 3 spazi precedentemente prodotti, compresa una replica;

Nr.l0/mese Messa in onda delle sedute del Consiglio Comunale utilizzando il flusso già reso da altra piattaforma;

Nr.60/mese Messa in onda e pianificazione spot di a 30" a carattere di promozione del territorio o di comunicazione



