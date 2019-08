Eventi 893

Prometheus inaugura villa Greca, un successo l'apertura a Gela di un teatro donato alla città da un imprenditore

Sold out in occasione dell'inaugurazione. Un ruolo importante lo ha giocato l'effetto scenico della natura con il tramonto sul mare

Donata Calabrese

19 Agosto 2019 16:27

Prometheus accende il fuoco di Gela. Quasi 1600 i biglietti venduti in occasione dell’inaugurazione di un teatro donato alla città dall’imprenditore Luigi Greca. Un gesto d’amore da parte di un’intera famiglia nei confronti di una città che anni fa ha accolto Greca e la moglie Maria, quando la coppia decise di lasciare Enna per trasferirsi a Gela e costituire l’Ascot, una delle aziende più solide dell’imprenditoria italiana. E Prometheus di Eschilo non ha deluso le aspettative. Ad organizzare la serata, è stata la Kroma Production con la collaborazione della Pro Loco Gela, presieduta da Fabiola Polara, un grandioso feedback rappresentato da un sold out raggiunto in poco più di sole due settimane. Un risultato che parla chiaro: Gela e la Sicilia chiedono eventi culturali di alto spessore e rispondono magnificamente quando accade che un privato, decida di realizzare un teatro all’interno di una sua proprietà e renderlo fruibile a tutti. Tra i protagonisti della tragedia del drammaturgo che a Gela visse i suoi ultimi anni di vita, un ruolo importante lo ha giocato l’effetto scenico della natura che con il suo tramonto sul mare di struggente bellezza, ha donato un valore aggiunto all’evento che proprio al calar del sole è andato in scena come tradizione del teatro classico richiede”

