Progetto pilota a Montedoro, nasce un centro didattico laboratoriale di chimica realizzato con l'Università di Catania

Il piccolo paese del Vallone sarà il primo in Italia a sperimentare l'idea innovativa di portare l'università nelle comunità sfavorite dalle condizioni infrastrutturali ed economiche

Domani alle ore 10, presso il secondo piano del plesso scolastico di Montedoro, sarà inaugurato un nuovo centro didattico laboratoriale realizzato dal Dipartimento di Chimica dell’Università di Catania e dal Comune di Montedoro.Il piccolo paese del Vallone sarà il primo in Italia a sperimentare l’idea innovativa di portare l’università nelle comunità sfavorite dalle condizioni infrastrutturali ed economiche. Difatti il Dipartimento Universitario di Scienze Chimiche vi organizzerà in maniera permanente un’attività di laboratorio/seminario per studenti delle ultime classi degli istituti di istruzione superiore, applicando il ben noto e sperimentato modello del Piano Nazionale Lauree Scientifiche, finalizzato alla promozione delle discipline scientifiche.

È stato per questo attrezzato, con risorse del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania, del Piano Nazionale Lauree Scientifiche e del Comune di Montedoro, un modernissimo laboratorio didattico in cui i ragazzi potranno in prima persona sperimentare l’attività didattica-laboratoriale tipica di un primo anno universitario dei corsi di Laurea in Chimica.

I primi studenti ad essere ospitati nel nuovo centro didattico saranno 20 ragazzi del quarto anno del Liceo scientifico di Canicattì, a cui verrà dapprima fatta una presentazione teorica dell’argomento. Successivamente verranno illustrate le norme comportamentali per la sicurezza in laboratorio. Mentre l’ultima fase dell’attività laboratoriale riguarderà il trattamento dei dati sperimentali raccolti e la loro interpretazione. Tutto verrà coordinato da docenti del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania.

«Il laboratorio di chimica, realizzato e gestito dall’Università di Catania, costituisce il primo tassello di una “ludoteca scientifica” che si intende realizzare nei locali della scuola attualmente inutilizzati. In tal modo – afferma il Sindaco Renzo Bufalino - non solo si incrementerà l'offerta culturale di Montedoro, ma si eviterà l'abbandono del plesso scolastico, considerato che nei prossimi anni, molto probabilmente, a causa del decremento demografico, assisteremo alla soppressione dell'istituzione scuola.»



