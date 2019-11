Attualita 333

Progetto Argo - Cassiopea, a rischio a Gela 800 milioni di investimenti: il sindaco chiede di incontrare il ministro Costa

Il primo cittadino ha chiesto l'incontro alla luce del fatto che il termine ultimo per ottenere il decreto autorizzativo scade il 29 novembre

Redazione

11 Novembre 2019 19:11

Un incontro urgente con il Ministro dell’ambiente Costa è stato chiesto dal

sindaco Lucio Greco per conoscere l’iter del decreto autorizzativo

relativo al progetto Argo-Cassiopea di ENI che prevede un investimento

di 800 milioni di euro.

È quanto deciso nel corso della riunione che si è tenuta nel pomeriggio

in Municipio alla quale hanno presenziato il presidente di Raffineria di

Gela Francesco Franchi, il presidente di Sicindustria Gianfranco

Caccamo, il vice sindaco Terenziano di Stefano ed i deputati regionali

On. Nuccio di Paola e On. Giuseppe Arancio.

La richiesta d’incontro è necessario alla luce del fatto che il termine

ultimo per ottenere il decreto autorizzativo scade il 29 novembre.

“Gela non vuole perdere questa occasione di sviluppo che darebbe una

boccata d’ossigeno ad una economia già in ginocchio” a dichiarato il

sindaco Lucio Greco.

Al tavolo di oggi ENI ha confermato la volontà di investimenti nel

territorio e si dice disponibile ad affiancare il Sindaco per

rappresentare al Ministro Costa l’importanza del progetto e la necessità

del territorio.

