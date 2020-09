Politica 406

Profanazione chiesa sant'Agata al Collegio, Mancuso (FI): "Atto vergognoso, solidarietà a parroco e fedeli"

"Mi auguro che i responsabili siano individuati e perseguiti al più presto". Lo afferma il deputato di Forza Italia

Redazione

22 Settembre 2020 15:39

"Per la seconda volta in pochi giorni la bellissima Chiesa di Sant'Agata al Collegio di Caltanissetta è stata vandalizzata da ignobili soggetti che, questa volta, hanno arrecato gravi danni agli altari, alla teca di cristallo della Dormitio e pare, abbiano anche violato il tabernacolo e sparse per terra le Ostie consacrate. A nome del Coordinamento di Forza Italia di Caltanissetta, e mio personale, esprimo sdegno e preoccupazione per tali atti indegni, e solidarietà a padre Sergio e a tutta la Comunità parrocchiale. Mi auguro che i responsabili siano individuati e perseguiti al più presto". Lo afferma il deputato di Forza Italia all'Ars, on. Michele Mancuso.





