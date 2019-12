Cronaca 451

Prof a scuola con bastone e martello: minacciava insegnanti e studenti. Sospeso per due settimane

Il direttore dell’ufficio scolastico Roberto Curtolo: "Abbiamo aperto un provvedimento disciplinare e comminato la sanzione"

Redazione

14 Dicembre 2019 12:36

Gira per la scuola con un bastone e con un martello nella borsa, ha un atteggiamento minaccioso con colleghi e personale di segreteria, spaventa gli alunni e tende a offendere con troppa facilità chiunque al minimo accenno di discussione. Perdipiù è un insegnante. Sono alcune circostanze rappresentate dal preside dell’Istituto Tecnico "Meucci" Luciano Maresca in un esposto presentato ai carabinieri di Legnaia. "Abbiamo un grosso problema. Ho fatto tutto quel che potevo fare".

Studenti, docente e non docente vivono in stato di fibrillazione permanente. Da settembre, da quando "è arrivato un supplente di Chimica che è fuori di sè" è il commento drastico di altri insegnanti. Come si legge da un articolo de La Nazione, il docente in questione risulta al momento sospeso. Per due settimane, a partire dallo scorso 9 dicembre, il direttore dell’ufficio scolastico Roberto Curtolo ha spiegato: “Abbiamo aperto un provvedimento disciplinare e comminato la sanzione”. Tuttavia, risulta che l’insegnante si sia lo stesso presentato a scuola.

