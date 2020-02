Eventi 252

Prodotti fitosanitari, l'ispettorato per l'Agricoltura di Caltanissetta organizza un corso di formazione

Il corso della durata di venti ore è articolato in quattro lezioni antimeridiane e verrà organizzato entro il mese di marzo

Redazione

12 Febbraio 2020 16:42

Nell'ambito delle attività istituzionali di propria competenza, l'Ispettorato dell'Agricoltura di Caltanissetta intende organizzare un corso di formazione per il rilascio/rinnovo del Certificato di abilitazione all’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari ai sensi del D. Lgs. 150 /12. Il corso della durata di venti ore è articolato in quattro lezioni antimeridiane e verrà organizzato entro il mese di marzo prossimo venturo.

Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione entro il mese di febbraio c.a. presso L’Ispettorato Agricoltura di Caltanissetta sito in Viale della Regione, 72.





