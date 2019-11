Politica 416

Proclamato nuovo stato di agitazione dei lavoratori della Camera di Commercio di Caltanissetta e Gela

Nota a firma del Segretario provinciale aggiunto della Ugl Fna, Filippo Crucillà, e del segretario provinciale Salvatore Lauria che di seguito riportiamo

Redazione

08 Novembre 2019 08:58

Preso atto che la Regione Siciliana ha legiferato con propria L.R. 16 ottobre 2019, n. 17, pubblicata in GURS N. 47 il 18 ottobre 2019, in favore dei lavoratori con contratto a tempo determinato (lavoratori precari) ed in forza presso l’Ente camerale di Caltanissetta e Gela. Pertanto, è necessario che vengano messe immediatamente in atto tutte le procedure di stabilizzazione ai sensi della suddetta normativa regionale, e quindi definire le pluriennali questioni che afferiscono al lavoro precario realizzato dai suddetti soggetti che operano presso la Camera di Commercio di Caltanissetta e Gela. Ad oggi si registra una inerzia da parte dell’Amministrazione del suddetto Ente camerale, nonostante le circostanziate notizie relative alle disposizioni fornite alla Dirigenza camerale dal Commissario Straordinario Prof.ssa Giovanna Candura, circa l’avvio e la conclusione dell’iter procedimentale, cui a parere della scrivente, va definito celermente in ossequio a quanto già stabilito dall’anzidetta disposizione normativa regionale. Nonostante questa Organizzazione sindacale in data 30/10/2019 abbia richiesto un incontro all’Amministrazione camerale al fine di recepire le notizie inerenti all’applicazione dell’art. 15 – comma 3 dell’anzidetta L.R. 16 ottobre 2019, n. 17, la stessa Segreteria generale dell’Ente, al presente, non ha riscontrato la suddetta richiesta sindacale.Si confida ancora una volta in S.E. il Prefetto, affinché le suddette istanze abbiano il giusto riscontro, considerando che adesso si è pervenuti finalmente ad una soluzione normativa, per cui i lavoratori interessati non possono ancora oggi subire l’inerzia e l’ignavia deplorevole di un Ente camerale che si dimostra per l’ennesima volta assente sulle pluriennali questioni più volte rappresentate e vissute dagli anzidetti dipendenti con contratto a tempo determinato, contratto che andrà a scadere il prossimo 31/12/2019. La sottoscritta Segreteria Provinciale, al fine di dare il giusto contributo alla soluzione delle questioni quivi enucleate, proclama lo stato di agitazione dei lavoratori con contratto a tempo determinato in servizio presso la Camera di Commercio di Caltanissetta-Gela a partire dal giorno 11 novembre 2019. Trascorsi i tempi previsti dalla legge per le procedure di raffreddamento, verrà comunicata senza esitazione, la data dello sciopero.



