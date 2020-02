Cronaca 408

Processo Saguto, il legale del nisseno Repoli: "Il mio cliente vittima di una vicenda squallida"

La vicenda riguarda il licenziamento, da parte dell'amministratore giudiziario Nicola Santangelo e del suo coadiutore Carmelo Provenzano, di Repoli, in un primo tempo trasferito dalla Motor Oil di Caltanissetta a Castellamare del Golfo

Redazione

26 Febbraio 2020 17:11

"La vicenda di cui Andrea Repoli è vittima è di una tristezza unica. Il pm l'ha definita brutta, squallida e sporca". Così l'avvocato Salvatore Tona, legale di parte civile di Andrea Repoli, insieme al collega Calogero Buscarino, nel corso dell'udienza del processo di Caltanissetta sul cosiddetto "Sistema Saguto".

La vicenda riguarda il licenziamento, da parte dell'amministratore giudiziario Nicola Santangelo e del suo coadiutore Carmelo Provenzano, di Repoli, in un primo tempo trasferito dalla Motor Oil di Caltanissetta a Castellamare del Golfo, a 250 chilometri da casa, per un "temporaneo affiancamento".

"Il lavoratore di fronte a una scelta del genere - continua il legale - è messo con le spalle al muro per indurlo a un comportamento tale da portarlo al licenziamento. Repoli fin dall'insediamento dell'amministrazione giudiziaria si era sempre comportato in maniera corretta. Un atteggiamento che si evince per tutta la vicenda. Al suo posto (vero motivo del licenziamento) arrivano i fratelli Trapani che non sanno fare nulla e non sanno gestire l'impianto di rifornimento. Gli amministratori giudiziari di tutto si sono occupati, tranne che di garantire il livello minimo di efficienza. Alla fine Repoli è rimasto senza lavoro, mentre la sede di Motor Oil di Caltanissetta, a distanza di tempo, è stata chiusa. Chiediamo pertanto la condanna, così come richiesta dal pm per Provenzano, Santangelo e Saguto, e una provvisionale pari a 20 mila euro per l'ingiusto danno subito". (ANSA).

"La vicenda di cui Andrea Repoli è vittima è di una tristezza unica. Il pm l'ha definita brutta, squallida e sporca". Così l'avvocato Salvatore Tona, legale di parte civile di Andrea Repoli, insieme al collega Calogero Buscarino, nel corso dell'udienza del processo di Caltanissetta sul cosiddetto "Sistema Saguto".

La vicenda riguarda il licenziamento, da parte dell'amministratore giudiziario Nicola Santangelo e del suo coadiutore Carmelo Provenzano, di Repoli, in un primo tempo trasferito dalla Motor Oil di Caltanissetta a Castellamare del Golfo, a 250 chilometri da casa, per un "temporaneo affiancamento".

"Il lavoratore di fronte a una scelta del genere - continua il legale - è messo con le spalle al muro per indurlo a un comportamento tale da portarlo al licenziamento. Repoli fin dall'insediamento dell'amministrazione giudiziaria si era sempre comportato in maniera corretta. Un atteggiamento che si evince per tutta la vicenda. Al suo posto (vero motivo del licenziamento) arrivano i fratelli Trapani che non sanno fare nulla e non sanno gestire l'impianto di rifornimento. Gli amministratori giudiziari di tutto si sono occupati, tranne che di garantire il livello minimo di efficienza. Alla fine Repoli è rimasto senza lavoro, mentre la sede di Motor Oil di Caltanissetta, a distanza di tempo, è stata chiusa. Chiediamo pertanto la condanna, così come richiesta dal pm per Provenzano, Santangelo e Saguto, e una provvisionale pari a 20 mila euro per l'ingiusto danno subito". (ANSA).

News Successiva Coronavirus, i casi accertati in Sicilia sono tre: negativi gli altri turisti della comitiva di Bergamo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare