Sport 94

Pro Nissa sul velluto, battuto l'Agriplus per 12 a 2. Sabato di nuovo in casa per il turno di Coppa Italia

La Pro Nissa consolida il secondo posto in classifica. Una vittoria larga indirizzata sin dalle prime battute di gioco nel binario dell’assoluto controllo

Redazione

15 Dicembre 2019 11:52

Con un punteggio ampio di 12 a 2 la Pro Nissa liquida la pratica Agriplus Mascalucia e consolida il secondo posto in graduatoria; Una vittoria larga indirizzata sin dalle prime battute di gioco nel binario dell’assoluto controllo. Quattro le reti nel primo tempo realizzate da Torres, Marino (doppietta) e Allyson; Si sono viste ottime trame di gioco molte delle quali in rapida velocità ed una buona attenzione nella fase di copertura. Per gli avversari, che sabato avevano messo in difficoltà per lunghi tratti la capolista Cosenza, non c’è stato questa volta nulla da fare. Nella ripresa le reti di Torres, Allyson (doppietta), Rafinha, Torres, Furno e Colore(doppietta) hanno di fatto chiuso in largo anticipo virtualmente la partita; Dopo la buona prestazione al debutto di Lamezia, arriva la prima rete in campionato del nostro gioiello brasiliano Rafinha, per lui una vera e proprio liberazione dopo la lunga attesa durata praticamente per tutto il girone di ritorno. La sua assoluta qualità unita a quella dei suoi compagni di squadra potrà diventare determinante per la rincorsa verso la primissima posizione. Da segnalare l’ingresso in campo dei giovani Biasco, Agnello e Pessiu che si sono ben comportati in una rosa già ben collaudata; I tre punti danno morale e ulteriore consapevolezza dei propri mezzi, abbiamo allontano il Lamezia e siamo lì a ridosso della corazzata Cosenza. Noi vogliamo proseguire a suon di buone prestazioni a fare del nostro meglio sperando, come inevitabile che sia, in uno scivolone dei rossoblu. Adesso arriva la lunga pausa in campionato per la sosta natalizia e riprenderà per la prima di ritorno in casa contro il Bovalino il 18 gennaio. Ma c’è da pensare alla Coppa Italia di sabato ancora in casa contro la Gear. Non è ancora tempo di allentare la presa bisogna lavorare sodo per arrivare bene alla partita tra sette giorni . Poi sarà meritato riposo in vista del rush finale

Con un punteggio ampio di 12 a 2 la Pro Nissa liquida la pratica Agriplus Mascalucia e consolida il secondo posto in graduatoria; Una vittoria larga indirizzata sin dalle prime battute di gioco nel binario dell’assoluto controllo. Quattro le reti nel primo tempo realizzate da Torres, Marino (doppietta) e Allyson; Si sono viste ottime trame di gioco molte delle quali in rapida velocità ed una buona attenzione nella fase di copertura. Per gli avversari, che sabato avevano messo in difficoltà per lunghi tratti la capolista Cosenza, non c’è stato questa volta nulla da fare. Nella ripresa le reti di Torres, Allyson (doppietta), Rafinha, Torres, Furno e Colore(doppietta) hanno di fatto chiuso in largo anticipo virtualmente la partita; Dopo la buona prestazione al debutto di Lamezia, arriva la prima rete in campionato del nostro gioiello brasiliano Rafinha, per lui una vera e proprio liberazione dopo la lunga attesa durata praticamente per tutto il girone di ritorno. La sua assoluta qualità unita a quella dei suoi compagni di squadra potrà diventare determinante per la rincorsa verso la primissima posizione. Da segnalare l’ingresso in campo dei giovani Biasco, Agnello e Pessiu che si sono ben comportati in una rosa già ben collaudata; I tre punti danno morale e ulteriore consapevolezza dei propri mezzi, abbiamo allontano il Lamezia e siamo lì a ridosso della corazzata Cosenza. Noi vogliamo proseguire a suon di buone prestazioni a fare del nostro meglio sperando, come inevitabile che sia, in uno scivolone dei rossoblu. Adesso arriva la lunga pausa in campionato per la sosta natalizia e riprenderà per la prima di ritorno in casa contro il Bovalino il 18 gennaio. Ma c’è da pensare alla Coppa Italia di sabato ancora in casa contro la Gear. Non è ancora tempo di allentare la presa bisogna lavorare sodo per arrivare bene alla partita tra sette giorni . Poi sarà meritato riposo in vista del rush finale

News Successiva Festa dello Sport a Caltanissetta: premiati atleti, società e dirigenti che hanno dato lustro al territorio

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare